Дзюдоистка Межецкая проиграла в 1/16 финала Олимпийских игр

Российская дзюдоистка Дарья Межецкая в 1/16 финала олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг уступила китаянке Лу Тунцзюань.

На стадии 1/8 финала Олимпиады-2020 в Токио китайская дзюдоистка встретится с хозяйкой соревнований — японкой Цукасой Ёсидой.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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