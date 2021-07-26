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Храмцов вышел в четвертьфинал Олимпиады-2020 в тхэквондо

Храмцов вышел в четвертьфинал Олимпиады-2020 в тхэквондо
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Россиянин Максим Храмцов вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио по тхэквондо в весовой категории до 80 кг.

В 1/8 финала Храмцов победил представителя Буркина-Фасо Файсала Савадого со счётом 13:6. В четвертьфинале Храмцов встретится с хорватом Тони Канаетом, который в 1/8 финала прошёл испанца Рауля Мартинеса со счётом 21:15.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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