Пловчихи Каменева и Фесикова не смогли пробиться в финал стометровки на спине

Российские пловчихи Мария Каменева и Анастасия Фесикова не смогли выйти в финал стометровки на спине на олимпийском турнире в Токио.

Каменева показала время 59.49 (10-й результат), а Фесикова – 1.00.20 (15-й результат). Лучшей в полуфинале стала американка Реган Смит (57.86), вторая – канадка Кайли Масс (58.09), третья – австралийка Кайли Маккаун (58.11).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.