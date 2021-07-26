Рапиристы Кирилл Бородачёв и Владислав Мыльников вышли в 1/8 финала ОИ-2020

Российские фехтовальщики Кирилл Бородачёв и Владислав Мыльников одержали победы в 1/16 финала олимпийского турнира в рапире.

В 1/16 финала Кирилл Бородачёв победил южнокорейца Кван-Хюн Ли со счётом 15:14, а Мыльников прошёл американца Герека Мейнхарда со счётом 15:11. Ещё один россиянин Антон Бородачёв уступил американцу Нику Иткину со счётом 11:15.

В 1/8 финала Кирилл Бородачёв встретится с Иткином, а Мыльников проведёт поединок с египтянином Алаэльдином Абуэльекассемом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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