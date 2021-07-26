«Пляжник» Вячеслав Красильников — о матче с чехами на ОИ-2020: а если мы заразимся?

Российские «пляжники» Олег Стояновский и Вячеслав Красильников поделились ожиданиями от матча третьего тура олимпийского турнира в Токио с чехами Ондржеем Перушичем и Давидом Швейнером. Ранее Перушич сдал положительный тест на коронавирус. Игра запланирована на 31 июля.
«Матч с чехами будет. Официальный карантин — 10 дней, но организаторы пошли на уступки. Все трансляции проданы. На 6-7-й день Перушичу сделали тест. Если всё будет хорошо, а похоже, всё хорошо, он сыграет с нами», — приводит слова Стояновского «РИА Новости».
«Настораживает, что он контактировал с напарником, с девушками из делегации, которые сдали положительный тест. А если мы заразимся? Для нас турнир закончится. Надо всем командам говорить, что мы против такого. Что будет, если мы заболеем? Из-за нас будут переносить Олимпиаду?» — сказал Красильников.
- 26 июля 2021
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