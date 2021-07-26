Михайлова проиграла Лю во втором круге олимпийского турнира по настольному теннису

Российская спортсменка Полина Михайлова проиграла представительнице Австрии Цзя Лю во втором раунде олимпийского турнира по настольному теннису.

Счёт матча — 3:4 (11:8, 11:7, 8:11, 5:11, 6:11, 11:8, 5:11) в пользу австрийской спортсменки. Таким образом, Лю сыграет в 3-м раунде турнира.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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