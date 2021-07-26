Михайлова проиграла Лю во втором круге олимпийского турнира по настольному теннису
Поделиться
Российская спортсменка Полина Михайлова проиграла представительнице Австрии Цзя Лю во втором раунде олимпийского турнира по настольному теннису.
Счёт матча — 3:4 (11:8, 11:7, 8:11, 5:11, 6:11, 11:8, 5:11) в пользу австрийской спортсменки. Таким образом, Лю сыграет в 3-м раунде турнира.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
Комментарии
- 26 июля 2021
-
08:14
-
08:06
-
07:59
-
07:58
-
07:54
-
07:45
-
07:31
-
07:19
-
07:09
-
06:52
-
06:44
-
06:41
-
06:29
-
06:25
-
06:19
-
06:14
-
06:07
-
06:06
-
06:01
-
05:55
-
05:52
-
05:47
-
05:44
-
05:37
-
05:30
-
05:21
-
05:19
-
05:15
-
05:12
-
05:04
-
05:00
-
04:51
-
04:43
-
04:24
-
03:42
Партнерский контент