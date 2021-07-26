Юлия Ефимова — об Олимпийской деревне: больше всего бесит сувенирный магазин

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова оценила условия в Олимпийской деревне в Токио.
«Деревня как деревня. Маленькая, и нам ничего нельзя. Номера как номера, как на остальных Олимпиадах. Единственное — размеры в Японии меньше. Только одна столовая. Больше всего бесит сувенирный магазин, в который не зайти. А если зайдёшь, там ничего нет уже давно. Хотелось бы домой привезти какие-то сувениры. Мне обидно, что никуда выйти нельзя, многих спортсменов отстраняют от соревнований. Это уже нечестная Олимпиада, когда не все могут соревноваться», — приводит слова Ефимовой сайт «Матч ТВ».
Юлия также рассказала, как отреагировала на обнаружение коронавируса у чемпиона Европы Ильи Бородина.
«Мне до этого ещё было страшно. И на самом деле очень удивлена — почему не я? С моим-то везением я была бы к этому готова. Но вообще у меня на этой Олимпиаде какой-то не такой настрой», — сказала Ефимова.
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