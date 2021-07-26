Позднякова и Никитина вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в сабле

Российские фехтовальщицы София Позднякова и Ольга Никитина вышли в четвертьфинал Олимпиады-2020 в Токио в дисциплине сабля.

Позднякова в 1/8 финала победила китаянку Хэньгуй Ян со счётом 15:8, а Ольга Никитина выиграла Анну Башту из Азербайджана со счётом 15:13. Ещё одна россиянка Софья Великая поборется за выход в четвертьфинал с итальянкой Ирене Векки.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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