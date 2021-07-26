Саблистка Софья Великая стала третьей россиянкой, вышедшей в 1/4 финала ОИ-2020

Российская саблистка Софья Великая в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио со счётом 15:12 победила итальянку Ирене Векке и стала третьей представительницей России, пробившейся в четвертьфинал.
Ранее в 1/4 финала вышли София Позднякова и Ольга Никитина. Позднякова в 1/8 финала победила китаянку Хэньгуй Ян со счётом 15:8, а Никитина выиграла Анну Башту из Азербайджана со счётом 15:13.
В 1/4 финала Никитина встретится с француженкой Манон Брюне, Позднякова — с китаянкой Цзяжуй Цянь, а Великая — с американкой Мэриел Загунис.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 26 июля 2021
-
09:48
-
09:45
-
09:43
-
09:39
-
09:37
-
09:29
-
09:21
-
09:07
-
09:00
-
08:57
-
08:56
-
08:45
-
08:43
-
08:38
-
08:36
-
08:31
-
08:25
-
08:23
-
08:14
-
08:06
-
07:59
-
07:58
-
07:54
-
07:45
-
07:31
-
07:19
-
07:09
-
06:52
-
06:44
-
06:41
-
06:29
-
06:25
-
06:19
-
06:14
-
06:07