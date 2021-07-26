Главный тренер мужской сборной России по волейболу оценил победу над США на ОИ-2020

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу подопечных над национальной командой США на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Выиграли 3:1 у очень сильной команды, которая показывает очень хороший волейбол, так что, конечно, мы очень довольны. Я просто стараюсь смотреть, что происходит на площадке, принимать решения — и должен быть очень внимательным. Эмоции внутри, конечно, есть, но нужно их сдерживать, чтобы голова была чистой. Иногда это получается, иногда — нет.

Чего не хватило в третьей партии? По расстановке мы просто не могли делать приём, американцы подавали хорошо, и мы просто не могли принять. Отпустили соперников слишком далеко, старались догонять, но в таких играх это тяжело. Но концовку третьей партии провели хорошо, а это помогло начать четвёртую», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.