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Пловец Владислав Гринёв прокомментировал неудачное выступление России в кролевой эстафете на ОИ-2021

Пловец Гринёв прокомментировал неудачное выступление России в кролевой эстафете на ОИ-2020
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Пловец Владислав Гринёв прокомментировал неудачное выступление сборной России в финале кролевой эстафеты 4х100 м на Олимпийских играх в Токио. Команда в составе Андрея Минакова, Гринёва, Владимира Морозова и Климента Колесникова заняла лишь седьмое место.

«У нас действительно сильная команда, видимо, звёзды не сошлись. Я выходил заряженным, боевым, готовым бороться. Показал не лучшие свои секунды, но выложился полностью. Мы после предварительных заплывов поддерживали друг друга, готовились бороться в финале, но вот как сложилось.

Сказать честно, наверное, ещё не до конца акклиматизировался — днём хочу спать. Может быть, даже сбор во Владивостоке был лишним. В Кванджу у меня тоже были такие проблемы, но мы и во Владивостоке тогда были меньше, потом ещё был сбор в Японии», — приводит слова Гринёва «РИА Новости».

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