Губерниев: наша кролевая эстафета потенциально никакая. Выиграть Европу, получить зарплату

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил результат российских пловцов после неудачного выступления в кролевой эстафете 4х100 на Олимпиаде-2020 в Токио. Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Владимир Морозов и Климент Колесников заняли седьмое место. Золото выиграла сборная США.

«Что в итоге случилось с нашей потенциально золотой эстафетой, которая в итоге стала седьмой? Она потенциально никакая на самом деле. Мы видим в очередной раз, что в олимпийский год наши тренеры показывают себя большими мастерами подготовки к чемпионату Европы, где мы побеждаем под нагрузкой.

Вот так у нас — выиграть Европу, получить стипендию и зарплату на следующий год. А на Олимпиаде — как пойдёт.

У нас это в очередной раз — приехать, в первые два дня говорить: «А-а, всё будет хорошо!» И дружно обосраться. Спортсменов я тут виню меньше всего. Надо спросить с тренеров», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

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