Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзовые медали в прыжках в воду с вышки на ОИ-2020

Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали Олимпийских игр — 2020 в Токио в синхронной вышке 10 м. Результат российских спортсменов — 89,64.

Победу одержали Томас Дейли и Мэттью Ли из Великобритании с результатом 101,01. Серебряные медали достались представителям Китая Юаню Цао и Айсэню Чэню, которые уступили британцам чуть больше одного балла. Украинский дуэт Олега Сербина и Алексея Середы расположился на шестом месте.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся