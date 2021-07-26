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Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзовые медали в прыжках в воду с вышки на ОИ-2020

Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзовые медали в прыжках в воду с вышки на ОИ-2020
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Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали Олимпийских игр — 2020 в Токио в синхронной вышке 10 м. Результат российских спортсменов — 89,64.

Победу одержали Томас Дейли и Мэттью Ли из Великобритании с результатом 101,01. Серебряные медали достались представителям Китая Юаню Цао и Айсэню Чэню, которые уступили британцам чуть больше одного балла. Украинский дуэт Олега Сербина и Алексея Середы расположился на шестом месте.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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Олимпиада 2020. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронная вышка 10 м. Финал
26 июля 2021, понедельник. 09:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
471.81
2
Китай
470.58
3
Россия
439.92
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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