Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзовые медали в прыжках в воду с вышки на ОИ-2020

Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали Олимпийских игр — 2020 в Токио в синхронной вышке 10 м. Результат российских спортсменов — 89,64.
Победу одержали Томас Дейли и Мэттью Ли из Великобритании с результатом 101,01. Серебряные медали достались представителям Китая Юаню Цао и Айсэню Чэню, которые уступили британцам чуть больше одного балла. Украинский дуэт Олега Сербина и Алексея Середы расположился на шестом месте.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
- 26 июля 2021
-
11:17
-
11:17
-
11:14
-
11:05
-
11:02
-
10:57
-
10:55
-
10:49
-
10:47
-
10:42
-
10:38
-
10:34
-
10:28
-
10:23
-
10:19
-
10:17
-
10:09
-
10:07
-
10:07
-
09:59
-
09:48
-
09:45
-
09:43
-
09:39
-
09:37
-
09:29
-
09:21
-
09:07
-
09:00
-
08:57
-
08:56
-
08:45
-
08:43
-
08:38
-
08:36