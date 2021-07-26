Россиянин Игорь Полянский объяснил, почему провалился в триатлоне на ОИ-2020

Российский триатлонист Игорь Полянский прокомментировал выступление на Олимпиаде-2020 в Токио, где ему удалось занять лишь 43-е место.
«Сегодня только 43-й…
На плавании чувствовал себя хорошо, выплыл с лидерами. Но без «косяков» не обошлось: на плавании умудрились оторвать мне верёвку у костюма, и я не мог его расстегнуть, а в застёгнутом мне сковывает дыхание. В конце «вело» уже кое-как расстегнул перед бегом. Плюс некоторые проблемы с велосипедом. Да, всё это мелочи, конечно, но на таком уровне мелочи решают. Особенно когда подготовка складывалась не идеальным образом, об этом я писал ранее.
Разгоны после поворотов давались тяжеловато, они и выбили. Убиваться на беге по жаре уже не было смысла, зная, что впереди у нас ещё эстафета. В целом, несмотря на это, самочувствие хорошее, к эстафете я готов, и если сделаем всё чётко, то у нас есть шансы на высокие места! Поэтому настрой на эстафету максимальный!» — написал спортсмен в своём «инстаграме».
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- 26 июля 2021
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