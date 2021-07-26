Россиянка Виноградова стала шестой в стендовой стрельбе на ОИ-2020, победила американка

Российская спортсменка Наталья Виноградова заняла последнее, шестое место в финале соревнований по стендовой стрельбе (скит) на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Золото завоевала представительница США Эмбер Инглиш, второй стала итальянка Диана Бакози, замкнула тройку китаянка Вэй Мэн.

Наталье Виноградовой 28 лет, на ЧМ-2019 она заняла 34-е место в ските, а на ЧМ-2018 стала пятой.

Олимпиада-2020 в Токио. Стендовая стрельба. Скит. Женщины. Финал

1. Эмбер Инглиш (США) — 56

2. Диана Бакози (Италия) — 55

3. Вэй Мэн (Китай) — 46

4. Исарапа Импрасертсук (Таиланд) — 36

5. Надин Мессершмидт (Германия) — 26

6. Наталья Виноградова (Россия) — 17

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