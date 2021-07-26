Россиянка Виноградова стала шестой в стендовой стрельбе на ОИ-2020, победила американка
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Российская спортсменка Наталья Виноградова заняла последнее, шестое место в финале соревнований по стендовой стрельбе (скит) на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Золото завоевала представительница США Эмбер Инглиш, второй стала итальянка Диана Бакози, замкнула тройку китаянка Вэй Мэн.
Наталье Виноградовой 28 лет, на ЧМ-2019 она заняла 34-е место в ските, а на ЧМ-2018 стала пятой.
Олимпиада-2020 в Токио. Стендовая стрельба. Скит. Женщины. Финал
1. Эмбер Инглиш (США) — 56
2. Диана Бакози (Италия) — 55
3. Вэй Мэн (Китай) — 46
4. Исарапа Импрасертсук (Таиланд) — 36
5. Надин Мессершмидт (Германия) — 26
6. Наталья Виноградова (Россия) — 17
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