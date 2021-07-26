Российские волейболисты эмоционально праздновали победу над США. Главные фото

Сегодня, 26 июля, в Токио (Япония) мужская сборная России по волейболу в матче второго тура группового этапа Олимпийских игр победила команду США со счётом 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23). В составе победителей самым результативным игроком стал Дмитрий Волков — 16 очков.
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу подопечных над национальной командой США на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Выиграли 3:1 у очень сильной команды, которая показывает очень хороший волейбол, так что, конечно, мы очень довольны. Я просто стараюсь смотреть, что происходит на площадке, принимать решения — и должен быть очень внимательным. Эмоции внутри, конечно, есть, но нужно их сдерживать, чтобы голова была чистой. Иногда это получается, иногда — нет».
Лучшие кадры с матча США — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 26 июля 2021
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