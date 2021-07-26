Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Российские волейболисты эмоционально праздновали победу над США. Главные фото

Российские волейболисты эмоционально праздновали победу над США. Главные фото
США — Россия
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 июля, в Токио (Япония) мужская сборная России по волейболу в матче второго тура группового этапа Олимпийских игр победила команду США со счётом 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23). В составе победителей самым результативным игроком стал Дмитрий Волков — 16 очков.

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу подопечных над национальной командой США на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Выиграли 3:1 у очень сильной команды, которая показывает очень хороший волейбол, так что, конечно, мы очень довольны. Я просто стараюсь смотреть, что происходит на площадке, принимать решения — и должен быть очень внимательным. Эмоции внутри, конечно, есть, но нужно их сдерживать, чтобы голова была чистой. Иногда это получается, иногда — нет».

Лучшие кадры с матча США — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021