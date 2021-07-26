Нидерландский теннисист сдал положительный тест на коронавирус

Нидерландский теннисист Жан-Жюльен Роже сдал положительный тест на коронавирус и вместе с партнёром Вэсли Колхофом был исключён из парного турнира на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Роже прибыл на Олимпиаду рейсом из Амстердама. До него уже четыре человека, летевшие тем самолётом, сдали положительные тесты на COVID-19.

В первом круге нидерландский дуэт обыграл бельгийцев Йорана Флигена и Сандера Жилле. Во втором круге им предстояло встретиться с австралийцами Майклом Винусом и Маркусом Даниэлом.

Напомним, сегодня организаторы летней Олимпиады в Токио объявили о 16 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к предстоящим Играм. Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составляет на данный момент 153 человека.