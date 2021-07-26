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Британец Томас Пидкок выиграл золото по маунтинбайку на ОИ-2020, россиянин Синцов — 11-й

Британец Томас Пидкок выиграл золото по маунтинбайку на ОИ-2020, россиянин Синцов — 11-й
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Британский велосипедист Томас Пидкок выиграл соревнования по маунтинбайку на Олимпийских играх — 2020 в Токио с результатом 1:25:14. Россиянин Антон Синцов финишировал 11-м, уступив лидеру 2 минуты и 27 секунд.

Второе место досталось Матиасу Флюкигеру из Швейцарии, а бронзу завоевал испанец Давид Валеро.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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