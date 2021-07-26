В Госдуме отреагировали на яркую победу России над США в волейболе на Олимпиаде-2020

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу мужской сборной России по волейболу над национальной командой США на Олимпиаде-2020 в Токио со счётом 3:1.

«Победа России над Америкой в волейболе была приятной. Я бы ни в коем случае не политизировал — надо уйти от традиционного политического противостояния наших стран, потому что в спорте эти вещи неприемлемы. Вчера, например, наши девочки проиграли американкам в фехтовании и тхэквондо — и что? Получается, счёт 2:1 в пользу Америки? Конечно, это не так. Другой вопрос, что всегда есть традиционные принципиальные соперники. В любом виде спорта есть такие, с которыми либо неудобно играть, либо есть какая-то спортивная злость.

Надо говорить о другом: и волейболисты Америки, и волейболисты России входят в элиту мирового волейбола. На Олимпиаде мы понимаем, что надо побеждать всех соперников. Сегодня наши волейболисты одержали важную победу. Желаем, чтобы дальше их было как можно больше. Мы хотим видеть нашу волейбольную сборную на пьедестале», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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