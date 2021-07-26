Словенец Беньямин Савсек завоевал золото в гребном слаломе на Олимпиаде-2020

Словенец Беньямин Савсек выиграл золото в гребном слаломе на летних Олимпийских играх в Токио в категории «каноэ-одиночка». Серебряным призёром стал чех Лукас Рохан. Бронза досталась немцу Сидерису Тасиадису.

Гребной слалом. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Каноэ-одиночка

1. Беньямин Савсек (Словения) — 98,25.

2. Лукас Рохан (Чехия) — 101,96.

3. Сидерис Тасиадис (Германия) — 103,70.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.