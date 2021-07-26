Лебедев: волейболисты из США докажут — они сильные. А мы будем вспоминать, что их обыграли

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев высказался по поводу успехов российских волейболистов на групповом этапе олимпийского турнира в Токио.
«Результаты, которые показывают наши любые спортсмены на групповых турнирах, значения не имеют. Достаточно вспомнить недавно прошедший чемпионат мира по хоккею: сборная разгромила всех в группе и вылетела в четвертьфинале. А канадцы с трудом запрыгнули в последний вагон уходящего поезда с четвёртого места, выиграли чемпионат мира. Результаты игр в группе ни о чём не говорят.
Поверьте, американцы соберутся, докажут, что они сильные спортсмены. А мы будем вспоминать, что обыграли их в группе. В 2004-м году Греция стала чемпионом Европы по футболу. Единственной сборной, которой она проиграла тогда, была Россия. Но сборная России тогда даже не вышла из группы, а греки стали чемпионами Европы. Давайте дождёмся выхода в плей-офф, там начинаются действительно спортивные соревнования. А сейчас команды пристреливаются друг к другу, проверяют сыгранность команд», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 26 июля 2021
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