Старт триатлона на Олимпиаде-2020 едва не закончился трагедией

Инцидент с моторным катером, который снимал соревнования триатлонистов на Олимпиаде-2020 в Токио, едва не закончился трагически. Об этом сообщает журналист Джо Помплиано в своём «твиттере».
Перед началом соревнований двухмоторный катер оказался в непосредственной близости от места старта. Когда прозвучал выстрел стартового пистолета, участники нырнули в воду, а катер попытался развернуться. К счастью, винты не задели никого из спортсменов, однако пришлось давать рестарт.
Напомним, Кристиан Блумменфель из Норвегии выиграл соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Токио. Он показал результат 1:45.04. На втором месте финишировал британец Алекс Йи (1:45.15). Замкнул тройку представитель Новой Зеландии Хейден Уайлд (1:45.24). Россияне Дмитрий Полянский и Игорь Полянский заняли 32-е и 43-е места соответственно.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 26 июля 2021
-
11:17
-
11:17
-
11:14
-
11:05
-
11:02
-
10:57
-
10:55
-
10:49
-
10:47
-
10:42
-
10:38
-
10:34
-
10:28
-
10:23
-
10:19
-
10:17
-
10:09
-
10:07
-
10:07
-
09:59
-
09:48
-
09:45
-
09:43
-
09:39
-
09:37
-
09:29
-
09:21
-
09:07
-
09:00
-
08:57
-
08:56
-
08:45
-
08:43
-
08:38
-
08:36