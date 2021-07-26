Старт триатлона на Олимпиаде-2020 едва не закончился трагедией

Инцидент с моторным катером, который снимал соревнования триатлонистов на Олимпиаде-2020 в Токио, едва не закончился трагически. Об этом сообщает журналист Джо Помплиано в своём «твиттере».

Перед началом соревнований двухмоторный катер оказался в непосредственной близости от места старта. Когда прозвучал выстрел стартового пистолета, участники нырнули в воду, а катер попытался развернуться. К счастью, винты не задели никого из спортсменов, однако пришлось давать рестарт.

Напомним, Кристиан Блумменфель из Норвегии выиграл соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Токио. Он показал результат 1:45.04. На втором месте финишировал британец Алекс Йи (1:45.15). Замкнул тройку представитель Новой Зеландии Хейден Уайлд (1:45.24). Россияне Дмитрий Полянский и Игорь Полянский заняли 32-е и 43-е места соответственно.

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