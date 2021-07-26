Рапирист Бородачёв — об обидном поражении в четвертьфинале ОИ: ужасная концовка. Я в шоке

Российский рапирист Кирилл Бородачёв поделился эмоциями от поражения в четвертьфинале личного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В четвертьфинале он уступил представителю Гонконга Ка Лун Чону со счётом 14:15. По ходу поединка россиянин вёл 14:9.

«Очень ужасно концовку отфехтовал, бой был неплохой, но концовка очень ужасна, пока в шоковом состоянии нахожусь. В целом итог соревнований для меня очень хороший, это моя первая Олимпиада. Очень хорошо фехтовал, но концовка за вход в четвёрку была ужасна.

Я уже участвовал в официальных стартах, с психологией у меня всё нормально. Просто никак не мог решиться на приём, который принёс бы мне победу. Я слышал тренера, понимал, что нужно предпринимать меры, но всё не получалось и не получалось», — приводит слова Бородачёва ТАСС.

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