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У сборной США второе за день золото в стендовой стрельбе на Олимпиаде-2021

У сборной США второе за день золото в стендовой стрельбе на Олимпиаде-2020
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Американец Винсент Хенкок выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио в стендовой стрельбе в дисциплине «скит». Серебряным призёром стал датчанин Йеспер Хансен. Бронза досталась представителю Кувейта Абдулле Аль-Рашиди.

Стендовая стрельба. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Скит
1. Винсент Хенкок (США) — 59 (олимпийский рекорд).
2. Йеспер Хансен (Дания) — 55.
3. Абдулла Аль-Рашиди (Кувейт) — 46.

Ранее сегодня, 26 июля, в женских соревнованиях победила американка Эмбер Инглиш.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Стрельба
Мужчины. Скит. Финал
26 июля 2021, понедельник. 09:50 МСК
Окончено
1
Винсент Хенкок
США
59
2
Йеспер Хансен
Дания
55
3
Абдулла Аль-Рашиди
Кувейт
46
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