У сборной США второе за день золото в стендовой стрельбе на Олимпиаде-2020

Американец Винсент Хенкок выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио в стендовой стрельбе в дисциплине «скит». Серебряным призёром стал датчанин Йеспер Хансен. Бронза досталась представителю Кувейта Абдулле Аль-Рашиди.

Стендовая стрельба. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Скит

1. Винсент Хенкок (США) — 59 (олимпийский рекорд).

2. Йеспер Хансен (Дания) — 55.

3. Абдулла Аль-Рашиди (Кувейт) — 46.

Ранее сегодня, 26 июля, в женских соревнованиях победила американка Эмбер Инглиш.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.