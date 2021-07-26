Депутат Свищёв резко высказался о показе парада ВМФ вместо финалов Олимпиады

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поделился мнением о подходе к трансляциям Олимпиады-2020 на российских телеканалах. Депутату не понравилось, что вчера, 25 июля, с 11:00 до 12:00 мск показывали парад, посвящённый Дню военно-морского флота, вместо того чтобы транслировать Олимпиаду.

«В России вместо побед на Олимпиаде показали военный парад? ВМФ — это основа наших вооружённых сил. Один из самых интересных и любимых праздников, особенно в тех городах, которые находятся на берегах морей и океанов. Наверное, эти репортажи были запланированы достаточно давно. Не вижу ничего плохого в том, что их показали — нам есть чем гордиться.

Другой вопрос, что мы должны были показывать выступления наших спортсменок в прямом эфире. У нас же есть телеканалы, которые профессионально должны показывать Олимпиаду… Нельзя было допустить подобной ситуации. Это безобразие! У нас же есть ведомство, которое должно контролировать данный процесс. Если россияне пробились в финал, то мы должны их показывать по ТВ. Если по Первому каналу идёт традиционный парад, то мы обязаны обеспечить трансляцию на других каналах. Раз уж мы не смогли попасть на Олимпиаду, то должны поддерживать российских спортсменов из дома», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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