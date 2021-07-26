Прыгун в воду Бондарь — о бронзе ОИ: тяжело что-то говорить, когда столько вопросов почему

Российский прыгун в воду Александр Бондарь прокомментировал то, что ему и Виктору Минибаеву удалось завоевать бронзовые медали Олимпийских игр — 2020 в Токио в синхронной вышке 10 м. Результат российских спортсменов — 89,64. Победу одержали Томас Дейли и Мэттью Ли из Великобритании с результатом 101,01.
«Очень тяжело что-то говорить, когда столько вопросов почему. Мы очень довольны и рады, что у нас есть эта медаль. Всё получилось как получилось — так и должно быть. Спасибо всем за поддержку.
Проблемы федерации? Мы слушали своих тренеров, а о каких-то проблемах мы не знаем.
Организаторам большое спасибо — сбор нам очень помог, организаторы следили, чтобы к нам никто не подходил, чтобы всё было комфортно», — передаёт слова Бондаря корреспондент «Чемпионата».
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- 26 июля 2021
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