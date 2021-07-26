Симона Байлз прокомментировала поражение США от России в квалификации ОИ-2020

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз прокомментировала результаты командной квалификации на Олимпиаде-2020 в Токио. Командную квалификацию в женском турнире неожиданно выиграла сборная России, основу которой составляют юные дебютантки. Американская команда, несмотря на усилия Байлз, уступила россиянкам более одного балла (170,562 против 171,629).
«Предварительные соревнования окончены. Время готовиться к финалу.
Это был непростой день, не лучший для меня, но я прошла через это. Я искренне считаю, что порой на моих плечах лежит тяжесть всего мира. Знаю, я отмахиваюсь от этого, и порой кажется, что давление якобы не действует на меня. Но, чёрт побери, иногда это тяжело, ха-ха!
Олимпиада — это не шутки. Но я рада, что моя семья виртуально смогла побыть со мной. Она для меня — весь мир!» — написала Байлз в своём «инстаграме».
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- 26 июля 2021
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