«Силовые структуры празднуют успех». Губерниев о бронзе России в прыжках в воду на ОИ-2020

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил результат российских прыгунов в воду Виктора Минибаева и Александра Бондаря на Олимпиаде-2020 в Токио. Россиянам удалось завоевать бронзовые медали в синхронной вышке 10 м. Результат российских спортсменов — 89,64. Победу одержали Томас Дейли и Мэттью Ли из Великобритании с результатом 101,01.

«Жаль, конечно, что не получилось побороться за золото, но уж слишком хороши британцы и китайцы. Для того чтобы сражаться с такими соперниками, нужно быть выше самих себя: в каждом прыжке показывать максимум. Мы выдержали давление, и я всех поздравляю с этой медалью! Проиграв 20 с лишним баллов победителям, мы выиграли больше 20 баллов у тех, кто отстал от нас: корейцы, украинцы, мексиканцы, и даже неплохие канадцы дрогнули. Мы выдержали солидный олимпийский уровень.

Очень рад за Бондаря. Он переехал из Украины в Россию в 2015 году с мечтами об олимпийском золоте. Александр пропустил Олимпиаду в Рио-де-Жанейро по понятным причинам — сейчас дождался своего шанса вместе с прекрасным тренером Ольгой Феоктистовой, которая тоже раньше и прыгала за Украину, и работала на Украине. Российская Федерация протягивает руку помощи человеку, а он вознаграждает медалью.

Витя Минибаев тоже заслужил — они много выступали вместе. Замечательная победа! Бондарь представляет ЦСКА, а Минибаев — Росгвардию… Видите, наши силовые структуры тоже празднуют успех. Стабильный уровень ребят — это победа наших тренеров. Очень рад за парней, они этого заслужили», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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