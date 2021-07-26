Дзюдоистка Нора Гякова принесла Косово второе золото на Олимпиаде-2020 в Токио

Представительница Косово Нора Гякова завоевала золотую медаль в соревнованиях по дзюдо в рамках летней Олимпиады в Токио. В финале турнира в весовой категории до 57 кг она победила француженку Сару Сисик. Это второе золото сборной Косово на Играх-2020.

Обладателями бронзы стали японка Цукаса Ёсида и канадка Джессика Климкейт.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.