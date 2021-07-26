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Майкл Фелпс: каждый пловец, вышедший в финал Олимпиады в Токио, может выиграть золото

Майкл Фелпс: каждый пловец, вышедший в финал Олимпиады в Токио, может выиграть золото
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23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира американский пловец Майкл Фелпс прокомментировал сенсационную победу Ахмеда Аюба Хафнауи из Туниса на дистанции 400 м вольным стилем на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Невероятный заплыв, я думаю, он сбросил почти пять секунд со своего личного рекорда.

Разница между этими Олимпийскими играми и прошлыми, на мой взгляд, в том, что каждый человек в финале имеет шанс выиграть золото — неважно, на первой, восьмой или четвёртой дорожке, все близки к этому.

Меньше секунды между первым и восьмым местом, чтобы попасть в финал на 400 метров вольным стилем. Я просто чувствую, что весь мир начинает шагать вперёд, спортсмены начинают плыть быстрее, за этим интересно наблюдать. Удивительно видеть, как дети встают на ноги и достигают своих целей», — приводит слова Фелпса ESPN.

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