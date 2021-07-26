Софья Великая прокомментировала победу в полуфинале ОИ-2020 и выход в финал с Поздняковой

Российская саблистка Софья Великая поделилась эмоциями после победы в полуфинале Олимпиады-2020 в Токио, где она победила представительницу Венгрии Анну Мартон со счётом 15:8.
«На самом деле каждый бой как последний. Возможно, из-за счёта так кажется, плюс зрителей нет — не бушуют эмоции. На самом деле всё сложно. Хорошо, что я определилась с правильной тактикой в течение боя. Мартон я давно знаю, мы вместе фехтовали на многих турнирах. Все соперники были достойные, сильные. Но они все были грамотными, фехтующими. Мне всегда с такими проще», — цитирует Великую «Матч ТВ».
В финале Великая встретится с соотечественницей Софией Поздняковой. В противостоянии за бронзу Мартон сразится с француженкой Манон Бруне. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в женской сабле также был российский финал. Великая проиграла тогда Яне Егорян.
«Российский финал? Публика требовала этого. Мы сделали это. Радость и так есть. Теперь будем уже с Соней фехтовать», — добавила Великая.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 26 июля 2021
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:50
-
13:47
-
13:38
-
13:38
-
13:34
-
13:30
-
13:24
-
13:17
-
13:10
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
12:51
-
12:50
-
12:35
-
12:30
-
12:26
-
12:16
-
12:14
-
12:08
-
11:50
-
11:50
-
11:31
-
11:27
-
11:27
-
11:22
-
11:17
-
11:17
-
11:14
-
11:05
-
11:02
-
10:57