Софья Великая прокомментировала победу в полуфинале ОИ-2020 и выход в финал с Поздняковой

Российская саблистка Софья Великая поделилась эмоциями после победы в полуфинале Олимпиады-2020 в Токио, где она победила представительницу Венгрии Анну Мартон со счётом 15:8.

«На самом деле каждый бой как последний. Возможно, из-за счёта так кажется, плюс зрителей нет — не бушуют эмоции. На самом деле всё сложно. Хорошо, что я определилась с правильной тактикой в течение боя. Мартон я давно знаю, мы вместе фехтовали на многих турнирах. Все соперники были достойные, сильные. Но они все были грамотными, фехтующими. Мне всегда с такими проще», — цитирует Великую «Матч ТВ».

В финале Великая встретится с соотечественницей Софией Поздняковой. В противостоянии за бронзу Мартон сразится с француженкой Манон Бруне. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в женской сабле также был российский финал. Великая проиграла тогда Яне Егорян.

«Российский финал? Публика требовала этого. Мы сделали это. Радость и так есть. Теперь будем уже с Соней фехтовать», — добавила Великая.

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