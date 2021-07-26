В Кремле ответили на вопрос, смотрит ли Путин Олимпиаду-2020

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, ответил на вопрос, смотрит ли глава государства Олимпийские игры — 2020 в Токио.

«Вы знаете, что нашу олимпийскую чемпионку он уже поздравил (Виталину Бацарашкину, завоевавшую на Олимпиаде в Токио золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. — Прим. «Чемпионата») с золотой медалью. Мы, конечно же, все вместе ждём новых золотых медалей, новых призёров Олимпийских игр.

Президент, как вы понимаете, не имеет возможности прямо смотреть, что называется, онлайн выступления наших спортсменов. Но, конечно же, так же, как и мы все, болеем за наших», — цитирует Пескова «Р-Спорт».

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