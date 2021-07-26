Егорян, победившая Великую в 2016-м: у меня есть свой фаворит в финале Софьи с Поздняковой

Чемпионка Олимпиады 2016 года в соревнованиях саблисток Яна Егорян поделилась ожиданиями от финала ОИ-2020 в Токио, где россиянка Софья Великая сразится с соотечественницей Софией Поздняковой. В финале Игр-2016 Великая проиграла Егорян.

«Самые приятные эмоции! Как и ожидалось, русский финал. Я говорила ранее, что все три девочки достойны олимпийского золота, все очень сильные. Вот и результат. Теперь для страны без разницы, кто победит, но для спортсмена это имеет значение.

Все знают, что Великая дважды была второй на Олимпийских играх. Позднякова молодая и амбициозная, она хочет сразу всем доказать и показать. У каждой свой тренер. Но, естественно, у меня есть свой фаворит в этом поединке. Кто? Так вам я и сказала (смеётся)», — приводит слова Егорян «Матч ТВ».

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.