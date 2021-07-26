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Российская пловчиха Саламатина вышла в полуфинал ОИ-2020 на дистанции 200 м вольным стилем

Российская пловчиха Саламатина вышла в полуфинал ОИ-2020 на дистанции 200 м вольным стилем
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Российская пловчиха Валерия Саламатина квалифицировалась в полуфинальный заплыв Олимпиады-2020 в Токио на дистанции 200 м вольным стилем. Результат россиянки — 1.58,33.

Вероника Андрусенко показала результат 1.59,17. К сожалению, в полуфинальные заплывы она пробиться не смогла.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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