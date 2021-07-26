Глава ОКР Поздняков ответил на вопрос, за кого будет болеть в финале дочери против Великой

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос, за кого будет болеть в женском финале соревнований по сабле, в котором его дочь София Позднякова сразится с соотечественницей Софьей Великой.

«В финале я буду болеть за Россию», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Ранее Великая вышла в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В полуфинале она победила представительницу Венгрии Анну Мартон со счётом 15:8. В финале Великая встретится с соотечественницей Софией Поздняковой. В противостоянии за бронзу Мартон сразится с француженкой Манон Бруне.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в женской сабле также был российский финал. Великая проиграла тогда Яне Егорян.

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