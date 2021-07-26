Российские гимнасты выиграли золото в командном многоборье на ОИ-2020 в Токио
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Российские гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат российских спортсменов — 262,500 балла.
Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.
На Олимпийских играх — 2016 российская команда заняла второе место.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.
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