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Губерниев отреагировал на победу Поздняковой над Великой в финале женской сабли ОИ-2020

Губерниев отреагировал на победу Поздняковой над Великой в финале женской сабли ОИ-2020
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу россиянки Софии Поздняковой над соотечественницей Софьей Великой в финале турнира саблисток на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Позднякова одержала победу со счётом 15:11.

«Ох, ну что-то невероятное. София Позднякова — чемпионка Олимпийских игр. Софья Великая — великая неудачница олимпийских финалов. Разрывается сердце.

За одну безумно рад, рад за отца, Станислава Позднякова, великого саблиста, четырёхкратного чемпиона ОИ, президента ОКР. София — просто молодчина! И дико расстроен за Софью Великую, дико. Но что делать — вот такова спортивная жизнь. Менее великой Великая не стала!» — рассказал Губерниев в видео, выложенном в его телеграм-канале.

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