«Плачу, не могу успокоиться». Татьяна Тарасова — о победе российских гимнастов на ОИ-2020

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от победы российских гимнастов в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио. Результат российских спортсменов — 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев.



«Плачу, не могу успокоиться. Плачу от восторга. Слаба богу, что выиграли. Всё, больше не могу говорить. Ребята — молодцы!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.