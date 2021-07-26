Светлана Хоркина отреагировала на победу российских гимнастов в многоборье на ОИ-2020

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала победу россиян в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Сразу же в голове песня «День Победы», это праздник со слезами на глазах! Ребята молодцы, мы ждали это золото 25 лет, вот такое долгое время мы готовили этих чемпионов. Это прекрасно и даже не знаю, как подобрать слова, до сих пор не могу успокоиться. Даже не могу насладиться этой победой!



Нужно наградить детско-юношеские спортивные школы, которые воспитали наших ребят, первых тренеров, семьи и всех остальных! Каждого, кто хоть частичку себя вложил в это золото. Мы так долго к этому шли, и победили в жесточайшей борьбе. Наши ребята не дрогнули и глазом не моргнули. Просто молодцы!» — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.