Светлана Хоркина отреагировала на победу российских гимнастов в многоборье на ОИ-2020

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала победу россиян в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.
«Сразу же в голове песня «День Победы», это праздник со слезами на глазах! Ребята молодцы, мы ждали это золото 25 лет, вот такое долгое время мы готовили этих чемпионов. Это прекрасно и даже не знаю, как подобрать слова, до сих пор не могу успокоиться. Даже не могу насладиться этой победой!
Нужно наградить детско-юношеские спортивные школы, которые воспитали наших ребят, первых тренеров, семьи и всех остальных! Каждого, кто хоть частичку себя вложил в это золото. Мы так долго к этому шли, и победили в жесточайшей борьбе. Наши ребята не дрогнули и глазом не моргнули. Просто молодцы!» — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 26 июля 2021
-
17:20
-
17:18
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:52
-
16:43
-
16:38
-
16:33
-
16:28
-
16:25
-
16:25
-
16:21
-
16:12
-
16:12
-
16:10
-
16:08
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
15:58
-
15:56
-
15:54
-
15:45
-
15:44
-
15:41
-
15:34
-
15:30
-
15:28
-
15:26
-
15:19
-
15:14
-
15:12
-
15:01
-
14:49