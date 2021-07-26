Лидия Иванова — о победе российских гимнастов на ОИ: Далалояну памятник надо поставить

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова отреагировала на победу россиян в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Очень честно заработанная медаль, на огромном труде. Я так благодарна нашим гимнастам от страны! Я гражданка любимой России, наблюдая за всем ходом соревнований, нахожусь в восторге — какие же у нас замечательные ребята-гимнасты! Каждый, каждый: и Белявский, и Нагорный, и Аблязин, и Далалоян.

Далалояну памятник надо поставить за то, что он в кратчайший срок восстановился после сложнейшей операции. Вот что значит характер и воля. Всех от души поздравляем! Они просто герои России», — сказала Иванова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.