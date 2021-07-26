Немов — о победе российских гимнастов на ОИ-2020: 25 лет ждали! Замечательно и заслуженно

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал победу российских гимнастов в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«25 лет ждали! Замечательно и заслуженно. Столько идти к этому моменту… дорогого стоит! Поздравляю ребят, тренеров, болельщиков, федерацию. Все работали на этот замечательный результат.

За Нагорного вообще не волновался, в нём есть эта уверенность. Молодец, что справился с этим грузом ответственности. Нужно было не упасть, а он сделал всё по высшему разряду. Сейчас это лучший гимнаст планеты. Ура», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Это победа стала первой для сборной России в этом виде на Играх с 1996 года.

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