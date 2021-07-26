Анастасия Кирпичникова вышла в полуфинал ОИ-2020 в плавании на 1500 м вольным стилем

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова успешно квалифицировалась в полуфинал Олимпийских игр — 2020 в Токио на дистанции 1500 м вольным стилем. Результат россиянки — 15.50,22.

Стоит отметить, что американка Кэти Ледеки показала время 15.35,35 и установила олимпийский рекорд.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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