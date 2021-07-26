Хорватская тхэквондистка Матея Йелич выиграла золото Олимпиады-2020

Хорватская тхэквондистка Матея Йелич выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио. В финале соревнований в весовой категории до 67 кг она победила британку Лорен Уильямс со счётом 25:22.
Бронза досталась Рут Гбагби из Кот-д'Ивуара и Хедайе Малак из Египта.
Сегодня, 26 июля, золото в категории до 80 кг завоевал россиянин Максим Храмцов.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 26 июля 2021
-
17:20
-
17:18
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:52
-
16:43
-
16:38
-
16:33
-
16:28
-
16:25
-
16:25
-
16:21
-
16:12
-
16:12
-
16:10
-
16:08
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
15:58
-
15:56
-
15:54
-
15:45
-
15:44
-
15:41
-
15:34
-
15:30
-
15:28
-
15:26
-
15:19
-
15:14
-
15:12
-
15:01
-
14:49