Хорватская тхэквондистка Матея Йелич выиграла золото Олимпиады-2020

Хорватская тхэквондистка Матея Йелич выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио. В финале соревнований в весовой категории до 67 кг она победила британку Лорен Уильямс со счётом 25:22.

Бронза досталась Рут Гбагби из Кот-д'Ивуара и Хедайе Малак из Египта.

Сегодня, 26 июля, золото в категории до 80 кг завоевал россиянин Максим Храмцов.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.