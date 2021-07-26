В Госдуме восхитились исторической победой российских гимнастов на ОИ-2020 в Токио

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на победу российских гимнастов на Олимпиаде-2020.

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат российских спортсменов — 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.

Это первое олимпийское золото российских гимнастов с 1996 года.

«Это грандиозная победа! Гимнасты завоевали первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде в командном многоборье. Мы не просто гордимся, а восхищены результатом российских спортсменов.

Интрига сохранялась до последнего момента — китайцы и японцы наступали на пятки. Но в итоге победа осталась за нашими парнями — нам есть чем гордиться. Поздравляю всех с исторической победой!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.