Тхэквондист Храмцов, завоевавший золото ОИ, в мае сломал руку и выступал с рецидивом
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Российский тхэквондист Максим Храмцов, который завоевал золотую медаль на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 80 кг, в мае сломал руку. Об этом сообщается в телеграм-канале Олимпийского комитета России.
«У Максима Храмцова в мае была сломана рука. В первом же поединке в Токио — рецидив. До руки дотронуться нельзя в принципе. А он становится олимпийским чемпионом.
Просто история настоящего героя», — отмечается в сообщении ОКР.
В 1/8 финала Максим Храмцов победил представителя Буркина-Фасо Файсала Савадого со счётом 13:6, в четвертьфинале одолел хорвата Тони Канаета (22:0), в полуфинале — египтянина Сейфа Эйссу (13:1), а в финале победил представителя Иордании Салеха Эльшарабати (20:9).
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