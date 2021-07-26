Поздняков поздравил дочь с золотом, Великая завоевала 3-е личное серебро подряд. Фото

Сегодня, 26 июля, на Олимпиаде-2020 года в Токио российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль. В финале турнира она сразилась со своей соотечественницей Софьей Великой, одержав победу со счётом 15:11. Для 36-летней Великой это уже третья личная серебряная медаль Олимпийских игр.
Российская саблистка София Позднякова прокомментировала победу в финале турнира ОИ-2020.
«Здорово, я очень рада, что мы с Софьей принесли две медали в копилку нашей страны. Непростое время, всё очень круто. Опять был похожий финал на Рио-2016. Я как будто знала, что так должно было быть, но даже не думала об этом. Каждый спортсмен мечтает об этом. Помню, что Егорян говорила, что прошла секунда и всё прошло, сейчас именно так».
Лучшие кадры поединка София Позднякова — Софья Великая — в фотоподборке «Чемпионата».
- 26 июля 2021
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