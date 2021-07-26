Лариса Латынина отреагировала на историческую победу российских гимнастов на ОИ-2020

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина прокомментировала победу российских гимнастов на Олимпиаде-2020.

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат российских спортсменов — 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.

Это первое олимпийское золото российских гимнастов с 1996 года.

«Я очень рада за них, они давно не были олимпийскими чемпионами, так что я счастлива! Наши мужчины вообще в последнее время молодцы, они очень много сделали. Я безумно рада, что они накануне выиграли чемпионат мира, не хватало им выиграть только Олимпиаду. И то, что они это сделали сейчас, — это просто потрясающе.

Далалоян порвал ахиллово сухожилие, ему делали операцию, поэтому то, что он так выступил, — это просто великолепно», — приводит слова Латыниной ТАСС.