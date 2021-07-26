Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 26 июля

Сегодня, 26 июля, на летних Олимпийских играх в Токио был разыгран 21 комплект медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 26 июля 2021 года

Триатлон. Мужчины

1. Кристиан Блумменфель (Норвегия) — 1:45.04.

2. Алекс Йи (Великобритания) — 1:45.15.

3. Хейден Уайлд (Новая Зеландия) — 1:45.24.

Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй

1. Маргарет Макнил (Канада) — 55,59.

2. Юйфэй Чжан (Китай) — 55,64.

3. Эмма Маккеон (Австралия) — 55,72.

Скейтбординг. Женщины. Улица

1. Момидзи Нисия (Япония) — 15,26.

2. Раисса Леал (Бразилия) — 14,64.

3. Фуна Накаяма (Япония) — 14,49.

Плавание. Мужчины. 100 м брасс

1. Адам Пити (Великобритания) — 57,37.

2. Арно Камминга (Нидерланды) — 58,00.

3. Николо Мартиненги (Италия) — 58,33.

Плавание. Женщины. 400 м вольный стиль

1. Ариарне Титмус (Австралия) — 3.56,69.

2. Кэти Ледеки (США) — 3.57,36.

3. Бинцзе Ли (Китай) — 4.01,08.

Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль

1. США — 3.08,97.

2. Италия — 3.10,11

3. Австралия — 3.10,22.

Стрельба. Женщины. Скит

1. Эмбер Инглиш (США) — 56.

2. Диана Бакози (Италия) — 55.

3. Вэй Мэн (Китай) — 45.

Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство

1. Южная Корея.

2. Китайский Тайбэй.

3. Япония.

Велоспорт. Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри

1. Томас Пидкок (Великобритания) — 1:25.14.

2. Матиас Флукигер (Швейцария) — 1:25.34.

3. Давид Валеро Серрано (Испания) — 1:25.48.

Прыжки в воду. Мужчины. Синхронная вышка 10 м

1. Томас Дейли / Мэтью Ли (Великобритания) — 471,81.

2. Юань Цао / Айсэнь Чэнь (Китай) — 470,58.

3. Александр Бондарь / Виктор Минибаев (Россия) — 439,92.

Стрельба. Мужчины. Скит

1. Винсент Хенкок (США) — 59 (олимпийский рекорд).

2. Йеспер Хансен (Дания) — 55.

3. Абдулла Аль-Рашиди (Кувейт) — 46.



Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка

1. Беньямин Савсек (Словения) — 98,25.

2. Лукас Рохан (Чехия) — 101,96.

3. Сидерис Тасиадис (Германия) — 103,70.

Дзюдо. Женщины. До 57 кг

1. Нора Гякова (Косово).

2. Сара Сисик (Франция).

3. Цукаса Ёсида (Япония) и Джессика Климкейт (Канада).

Дзюдо. Мужчины. До 73 кг

1. Сохеи Оно (Япония).

2. Лаша Шавдатуашвили (Грузия).

3. Ан Чан Грим (Южная Корея) и Цогтбатар Ценд-Очир (Монголия).

Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье

1. Россия — 262,500.

2. Япония — 262,397.

3. Китай — 261,894.



Тяжёлая атлетика. Женщины. До 55 кг

1. Хидилин Диас (Филиппины) — 224 кг (97 + 127, олимпийский рекорд)

2. Ляо Цююнь (Китай) — 223 (97 + 126).

3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) — 213 (90 + 123).

Настольный теннис. Микст

1. Япония.

2. Китай.

3. Китайский Тайбэй.



Фехтование. Женщины. Сабля

1. София Позднякова (Россия).

2. Софья Великая (Россия).

3. Манон Брюне (Франция).



Фехтование. Мужчины. Рапира

1. Ка Лун Чон (Гонконг).

2. Даниэле Гароццо (Италия).

3. Александр Чупенич (Чехия).



Тхэквондо. Женщины. До 67 кг

1. Матея Йелич (Хорватия).

2. Лорен Уильямс (Великобритания).

3. Рут Гбагби (Кот-д'Ивуар) и Хедайя Малак (Египет).

Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг

1. Максим Храмцов (Россия).

2. Салех Эль-Шарабати (Иордания).

3. Тони Канаэт (Хорватия) и Сейф Эйсса (Египет).