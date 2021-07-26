Гимнаст Давид Белявский оценил судейство после победы в командном многоборье на ОИ-2020

Российский гимнаст Давид Белявский прокомментировал победу в командном многоборье на Олимпиаде-2020. Белявский вместе с Денисом Аблязиным, Артуром Далалояном и Никитой Нагорным завоевали золотые медали, результат российских спортсменов — 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.

«Подустал уже давать комментарии, ха-ха. Очень много оставили эмоций в зале, в том числе когда узнали последнюю оценку. Развязка была классная. Я знал, что мы всё ещё можем победить. Японцам очень большую оценку поставили — 15,1.

Обыграть Японию дома — хороший результат. Китай посильнее должен был быть, видимо, они ошиблись где-то. На брусьях немного. Мы готовимся ко всему турниру.

Расслабляться нельзя, у меня будет неделя тренировок, соревнование только в воскресенье. Сомневались только из-за того, что были в Японии. Если бы были в другой стране… Не сильно предвзятое судейство, но можно снимать по 0,1, а можно по 0,3. Ему снимали по 0,1», — передаёт слова Белявского корреспондент «Чемпионата».