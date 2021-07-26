Сборная России по футболу поздравила гимнастов с золотом Олимпиады

Сборная России по футболу в своём «твиттере» поздравила гимнастов с завоеванием золотых медалей на Олимпиаде в Токио в командном многоборье.
«Российские гимнасты Нагорный, Далалоян, Белявский, Аблязин взяли ЗОЛОТО в командном турнире на Олимпиаде в Токио! Поздравляем нашу четвёрку и восхищаемся футбольными талантами Никиты Нагорного», — подписали пост с видео, на котором Нагорный чеканит мяч и совершает с ним сальто, зажав между коленей, в официальном «твиттер-аккаунте» сборной России по футболу.
Пост доступен в «твиттер-аккаунте» сборной России по футболу.
Российские гимнасты Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье с результатом 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.
- 26 июля 2021
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