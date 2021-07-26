Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Сборная России по футболу поздравила гимнастов с золотом Олимпиады

Сборная России по футболу поздравила гимнастов с золотом Олимпиады
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная России по футболу в своём «твиттере» поздравила гимнастов с завоеванием золотых медалей на Олимпиаде в Токио в командном многоборье.

«Российские гимнасты Нагорный, Далалоян, Белявский, Аблязин взяли ЗОЛОТО в командном турнире на Олимпиаде в Токио! Поздравляем нашу четвёрку и восхищаемся футбольными талантами Никиты Нагорного», — подписали пост с видео, на котором Нагорный чеканит мяч и совершает с ним сальто, зажав между коленей, в официальном «твиттер-аккаунте» сборной России по футболу.

Пост доступен в «твиттер-аккаунте» сборной России по футболу.

Российские гимнасты Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье с результатом 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.

Новость по теме
Давид Белявский: хорошо, что пошли на снаряды со сборной США, они дали хорошее настроение
Новость по теме
Российские гимнасты завоевали золото на Олимпиаде в командном многоборье впервые за 25 лет
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021